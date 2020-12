Club Brugge komt met dubbele opsteker in aanloop naar hét duel van het jaar

Club Brugge staat stilaan voor de weken van de waarheid. Europees overwinteren is een topdoel, de match tegen Zenit Sint-Petersburg kan al meteen héél belangrijk zijn.

Niet verliezen van de Russen en de derde plaats is een feit. Bovendien kan er met een overwinning gedroomd worden van een finale in Rome voor de tweede plaats - en in één wedstrijd is dan alles misschien wel mogelijk.

Er is alvast een opsteker te noteren voor blauw-zwart, want alle coronatesten zijn negatief. Dat maakte de club bekend. Bovendien tekende iedereen present op training bij de Bruggelingen de dag voor het levensbelangrijke duel.

Ook Simon Deli is er dus gewoon bij op training in aanloop naar het levensbelangrijke duel op woensdagavond in Jan Breydel.