Dick Advocaat doet het seizoen uit bij Feyenoord en zal dan op pensioen gaan

De 73-jarige Dick Advocaat liet weten dat het wel is geweest en zal na dit seizoen stoppen als trainer. Dit seizoen blijft hij nog trainer van Feyenoord.

Nu is Dick Advocaat nog trainer van Feyenoord. Na het seizoen zal de Nederlander deze functie niet meer uitoefenen. Het is niet de eerste keer dat de ex-bondscoach van België zijn afscheid aankondigt.

In het verleden vond Advocaat het moeilijk om bij deze beslissing te blijven, er kwamen namelijk meermaals aanbiedingen die hij te moeilijk vond om te weigeren. Nu lijkt zijn afscheid echter wel definitief.

Dick Advocaat wist in zijn trainerscarrière kampioen te spelen met PSV, Rangers en Zenit. In seizoen 2009-2010 was Advocaat ook even bondscoach van de Rode Duivels. Dit was echter niet van lange duur, aangezien hij al na acht maanden koos voor het Russische geld.

Momenteel staat Dick Advocaat met Feyenoord op een vierde plek. Na tien wedstrijden hebben de Rotterdammers 22 punten. Dit zijn er vijf minder dan leider Ajax.