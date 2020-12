Franky Van der Elst kritisch voor het middenveld van Club Brugge: "Vanaken en Vormer worden niet gevonden"

In de 400ste aflevering van Extra Time namen de gasten aan tafel bij Frank Raes het aanvallende spel van Club Brugge onder de loep. Toch sprak Franky Van der Elst ook over het ontbreken van vorm bij Hans Vanaken en Ruud Vormer.

Het loopt bij Club Brugge zeker niet zoals ze gehoopt hadden. Na 14 wedstrijden in de competitie werd er al 3 keer verloren en speelden ze ook al 3 keer gelijk. Het voetbal is Club Brugge onwaardig en dit zal op termijn echt wel moeten veranderen. Tot hiertoe werd er hoofdzakelijk gesproken over het gebrek aan kwaliteit voorin bij Club.

Wesley Sonck analyseerde de loopacties van Krmenčík: "Krmenčík loopt diep wanneer hij de bal kort dient te vragen. Hij staat vaak op posities voor doel waar je als spits maar zeer moeilijk tot scoren kan komen."

Zo kon Krmenčík nog niet overtuigen bij Club Brugge en blijft het wachten tot iemand de hoge verwachtingen over de rol als spits kan invullen.

Franky Van der Elst sprak ook over Vanaken en Vormer. Ook zij hebben hun aandeel in het mindere spel van Club. "Het was de bedoeling dat Vanaken en Vormer hoog op het veld konden blijven spelen, maar ze werden gewoon niet gevonden. Ze zullen meer moeten bewegen en de bal lager op het veld komen vragen."