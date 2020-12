Ivan Leko ziet een voordeel dat leiders Genk en Beerschot hebben en Antwerp niet

Na een 2 op 9 knoopte Antwerp aan met een thuiszege tegen Oud-Heverlee Leuven. Goed voor het vertrouwen in de aanloop naar de cruciale match tegen Ludogorets en goed voor een sprongetje in het klassement.

Door de driepunter in eigen huis is Antwerp de top-4 weer ingedoken. De oudste voetbalclub van het land staat nu op twee punten van Club Brugge en op drie van leiders Beerschot en Racing Genk.

Toppers laten punten liggen

"Het spel was goed, maar wat nog belangrijker was, dat is het feit dat we gewonnen hebben. Want als ik ga kijken naar grote teams in Europa, en daar reken ik ons niet bij, dan is dat toch niet gemakkelijk. Real Madrid, Borussia Dortmund, Atalanta, Liverpool, Juventus of Lazio, ze lieten allemaal punten liggen. Club Brugge ook", gaf Ivan Leko aan.

De Kroaat zag dat zijn manschappen het in de laatste 10 à 15 minuten moeilijk begonnen krijgen. Een gevolg van de opeenstapeling van wedstrijden. "De leiders in deze competitie, Beerschot en Genk, hebben een volledige week om een match voor te bereiden. De trainers op tactisch vlak, de spelers op mentaal en fysiek vlak. Dit is geen normale situatie, want het is echt élke week en niet elke twee weken. Dan doet het deugd om te winnen."