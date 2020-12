Aderlating voor Liverpool en Jürgen Klopp: sterkhouder zal er nog enkele weken niet bij zijn door een blessure

Liverpool heeft nog niet veel kunnen genieten van Thiago Alcântara. De Spaanse middenvelder kwam deze zomer over van Bayern München, maar door een blessure kwam hij nog niet veel in het stuk voor bij de Engelse kampioen.

Hij viel midden oktober geblesseerd uit in de derby tegen Everton en volgens Jürgen Klopp zal Thiago nog niet meteen terug zijn. Op de website van de club staat te lezen dat Thiago nog enkele weken out zal zijn.

Jürgen Klopp today provided an update on the fitness of @Thiago6 👇