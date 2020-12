Sporting Charleroi ziet speler terugkeren uit Verenigde Staten, wat met zijn toekomst?

Je zou het soms bijna vergeten, maar in sommige landen is de competitie ten einde. En dat kan gevolgen hebben voor de kernen in de Jupiler Pro League.

Neem nu het voorbeeld van Parfait Mandanda. Hij werd uitgeleend aan Hartford Athletic in de Amerikaanse tweede klasse. Niet spelen voor januari Het seizoen is daar voorbij, de uitleenbeurt duurde tot 30 november. En dus kan de goalie nu terugkeren naar Charleroi. Of hij bij de Zebra's nog op veel kansen moet rekenen? Dat is niet meteen gezegd. Voorlopig zal hij meetrainen bij zowel de A-ploeg als de B-ploeg en voor januari mag hij sowieso niet spelen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Charleroi - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00 (02/12).