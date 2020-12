Marokkaans international Abarhoun (31) verliest de strijd tegen kanker

Het Marokkaanse voetbal is in rouw. Mohamed Abarhoun overleed woensdag op veel te vroege leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij werd 31 jaar.

De Marokkaanse international Mohamed Abarhoun was al enkele maanden aan het vechten tegen maagkanker en op woensdag 2 december verloor hij de strijd. "Met veel droefheid brengen we u het nieuws dat onze ex-speler Mohamed Abarhoun is overleden", berichtte Rizesport op Twitter.

Rizespor is de laatste club waar de centrale verdediger actief was. Abarhoun speelde tot 2017 in Marokko, trok dan naar het Portugese Moreirense en in 2019 trok hij naar Rizespor. De zevenvoudige international was gehospitaliseerd in Turkije.