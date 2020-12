Plotse verandering op til in Chinese Super League: clubs moeten op zoek naar nieuwe naam

De overkoepelende organisatie van de Chinese Super League heeft beslist dat in de ploegnaam niet meer mag verwezen worden naar een sponsor of investeerder lezen we in Het Nieuwsblad. De wijzigingen moeten doorgevoerd worden tegen de start van het volgende seizoen.

Dit heeft toch wel gevolgen voor heel wat clubs in de Chinese competitie. Veel supporters reageerden teleurgesteld omdat ze reeds jarenlang gewend zijn aan de naam van "hun" club. Nu wordt er via diverse kanalen en sociale media opgeroepen om suggesties door te sturen. Enige vereiste is dat de naam van een ploeg voortaan "neutraal" klinkt. De Chinese Super League zal er voor Mousa Dembele (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng) volgend seizoen wellicht helemaal anders uitzien en tegelijkertijd ook weer niet. Nieuwe namen maar de inhoud blijft quasi onveranderd met uitzondering van de jaarlijkse stijgers en dalers natuurlijk.