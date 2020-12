Inefficiënt KV Mechelen redt in extremis een punt in Eupen

Waasland-Beveren en Royal Excel Moeskroen wisten onderaan in het klassement te winnen. Het was dus hoog tijd dat KV Mechelen dit ook nog eens kon doen. De 'Kakkers' gingen na de opdoffer tegen Beerschot op zoek naar drie belangrijke punten in Eupen.

In een op- en neergaande wedstrijd was het Schouterden die Ngoy kon lanceren op de linkerflank. Vanlerberghe kon de Eupense flankspeler niet bijhouden en Ngoy plaatste de bal mooi voorbij Coucke. 1-0 na twintig minuten en dit was het sein voor KV Mechelen om de wedstrijd volledig in handen te nemen.

KV Mechelen kon via Storm en Van Damme enkele kansen creëren, maar doelman Defourny stond prima te keepen. KV Mechelen had in de eerste helft het meeste balbezit, maar de vele kansen konden niet voor een doelpunt zorgen.

Rusten met een 1-0 voorsprong voor Eupen

Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld. Schoofs kreeg vroeg in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid. De middenvelder van KV Mechelen trapte de bal onbezonnen op de Eupense doelman. KV Mechelen bleef morsen met de kansen.

Op het uur was het weer bijna raak voor KV Mechelen, maar Walsh en Mrabti sprongen onzorgvuldig om met de kansen. Ongelooflijk dat de 1-0 nog steeds op het scorebord staat.

Bijna koude douche voor Mechelen

Ngoy kon Mechelen helemaal uittellen, maar de aanvaller van Eupen trapte de bal naast het doel van Coucke. Ngoy liet zo dus de kans liggen om Mechelen helemaal uit te tellen. Geen tweede goal voor Ngoy en Eupen.

Met de 1-0 als tussenstand kon de wedstrijd in het slotkwartier nog alle kanten op en Togui kreeg nog de beste kans. Van zeer dicht bij het doel trapte de Mechelse aanvaller nog over.

Schoofs als reddende engel

Wat in de reguliere speeltijd niet lukte, lukte in de extra tijd wel. KV Mechelen bleef aandringen en in minuut 92 was het Schoofs die de bal uit de kluts kon binnentrappen.

92' JA! DOELPUNT KV!!! Met vier verdedigers rond hem is het frommelen voor Schoofs, maar zo lukt het ook.1⃣-1⃣ #eupkvm KV Mechelen (@kvmechelen) December 3, 2020

KV Mechelen ging in de laatste minuten nog vol voor de overwinning maar het bleef bij 1-1. Gezien de kansen had KV Mechelen altijd moeten winnen. Al zullen ze bij Mechelen zeer blij zijn met de late treffer van Schoofs.