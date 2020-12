Talent versus persoonlijkheid - Kompany wacht tot beide samenkomen: "Dindane, Wilhelmsson, Jestrovic... Die kwamen het veld op met de overtuiging van te gaan winnen"

Vincent Kompany blijft kalm onder de situatie bij Anderlecht, zo zegt hij zelf. Hij had al verder willen staan, maar benadrukt het wisselvallige van zijn jonge kern. Dat heeft niet zozeer met het talent, maar wel met de persoonlijkheid te maken, vindt hij.

Hoe moet je dat interpreteren? De laatste weken kwam er kritiek dat er maar twee à drie eigen opgeleide jeugdtalenten in de ploeg stonden. Maar ook al wat Anderlecht op de transfermarkt gaan halen is, heeft nog maar weinig ervaring met topvoetbal. Dat maakt dat Kompany het rijpingsproces moet versnellen.

"Talent is er al, persoonlijkheid komt altijd later", haalde hij aan. "De media wil altijd alles sneller." Kompany haalde daarbij de ploeg aan waarin hij speelde: "Jestrovic, Mornar, Wilhelmsson, Dindane... Dat waren spelers die met de overtuiging van 'we gaan dat hier winnen' op het veld kwamen. Ik vraag niets liever dan dat mijn ploeg ook zo aan een wedstrijd begint."

Als ik zie waar Sambi staat ten opzichte van een jaar geleden

Maar dat is nog niet zo. Je ziet de twijfel bij momenten in de ploeg kruipen en dan is er ook niemand die opstaat. "Denk je dat ik wist wat ik in het begin van mijn carrière moest doen in bepaalde omstandigheden? Mijn talent was er vroeg, maar persoonlijkheid en weten wat te doen in situaties komt met ervaring. Het duurt even voor talent en persoonlijkheid samenkomen. Ik neem het voorbeeld van Sambi (Lokonga). Als ik zie waar hij staat in vergelijking met een jaar geleden."

De kritiek dat er minder op de jeugd wordt ingezet, schuift hij dan ook opzij. "Ik sta elke morgen met de glimlach op omdat we bij Anderlecht een fenomenale kweekvijver hebben. En de generatie na deze is zelfs uitzonderlijk. Maar ja, ook zij zullen dat meemaken."