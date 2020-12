Annus horribilis: hoe sympathie voor AA Gent in enkele maanden tijd omsloeg in leedvermaak

Annus horribilis, zo valt 2020 en al zeker het tweede deel ervan te beschrijven voor AA Gent. De Buffalo's riepen zichzelf uit tot grote uitdager van Club Brugge, maar zakten omwille van verschillende redenen compleet door het ijs. Daarnaast verloor AA Gent zijn stempel van 'sympathieke' topclub.

Het moet gezegd: het is onder impuls van Ivan De Witte en Michel Louwagie dat AA Gent het laatste decennium kon uitgroeien tot topclub in België. Hun verdiensten in de Gentse opmars staan buiten kijf. Een landstitel in 2015, gevolgd door een schitterende Europese campagne een seizoen later. In een CL-poule met Valencia, Lyon en Zenit eindigden de Buffalo's op een tweede plaats. In de 1/8ste finales van de Champions League bleek Wolfsburg echter zowel in de heen- als terugwedstrijd te sterk.

Een seizoen later flikte de ploeg van Hein Vanhaezebrouck het weer. Zonder problemen doorstoten in de Europa League, om in de 16e finales Tottenham uit het toernooi te kegelen. Faut le faire! Het was Racing Genk die de Buffalo's uiteindelijk een halt toeriep.

Vorig seizoen werd AA Gent groepswinnaar in de Europa League, met liefst 12 punten. AS Roma toonde zich na Nieuwjaar echter efficiënter dan de verdienstelijk spelende Buffalo's.

Contrast

Het contrast met dit seizoen is immens. Nul op vijftien in de Europa League, zestien op tweeënveertig in de Jupiler Pro League, een twaalfde plek in de rangschikking als gevolg.

Daar waar AA Gent door de voetballiefhebber werd bejubeld omwille van het aanvallende voetbal, heerst nu vooral hoongelach. Dat er zoveel leedvermaak is rond de malaise waarin AA Gent zich bevindt, hoeft echter niet te verbazen.

Na de verkoop van Jonathan David rekende Ivan De Witte zich letterlijk en figuurlijk de koning te rijk. In het beruchte bootinterview gaf hij aan dat Club Brugge nog een niveau hoger stond, maar 'dat AA Gent voor het overige de rest van de ploegen wel stilaan voorbij aan het gaan was'. Iets wat nu uiteraard als een boemerang in zijn gezicht terugkomt. Ook het gelobby van De Witte en Louwagie in de Pro League-vergaderingen omtrent het competitieformat deden clubs en voetbalfans de wenkbrauwen fronsen.

Trainerscarousel

En dan is er nog de stoelendans bij de Gentse coaches. Jess Thorup werd al op speeldag twee bedankt voor bewezen diensten, iets wat niet goed ontvangen werd door de spelersgroep en fans. De Witte stelde Bölöni aan, maar al snel bleek dat er geen match was. De voorzitter sloeg mea culpa en stuurde de Roemeen in recordtempo de laan uit.

Wim De Decker dan maar... De Witte en Louwagie visten Peter Balette dan maar weer op om WDD bij te staan. De clubman, erg geliefd bij de spelers, werd eerder weggepromoveerd om plaats te maken voor diezelfde Wim De Decker. Oh ironie!

Na de nederlaag teveel tegen Slovan Liberec besloot de Gentse top dat het welletjes was geweest. Zo kan AA Gent begin december al op zoek naar zijn vierde trainer van het seizoen. Van de stabiele topclub van pakweg zes maanden geleden is op dit ogenblik erg weinig te merken. Een gemiste kans en harde les voor De Witte en Louwagie.