STVV moet zijn zoektocht naar een nieuwe coach verder zetten na afhaken van topkandidaat: "Dat is de reden waarom we niet samen zullen werken"

Kevin Muscat werd onlangs bedankt voor bewezen diensten bij STVV. Zijn opvolger leek al de pijplijn te zitten, maar er is nu een kink in de kabel gekomen.

De Truienaars gingen vol voor Bernd Hollerbach, vorig seizoen aan de slag bij Moeskroen, als opvolger voor de pas ontslagen Kevin Muscat. De 50-jarige Duitser geraakte er echter niet uit met het bestuur van STVV.

"STVV was inderdaad geïnteresseerd en we hebben meerdere gesprekken gehad", geeft Hollerbach toe in L'Avenir. "Terugkeren in België is een uitstekende optie voor mij. Maar jammer genoeg hadden de twee partijen verschillende ideeën over hoe de doelen van de club bereikt zouden moeten worden. Dat is de reden waarom we niet samen zullen werken."