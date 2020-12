Eddy Merckx heel pessimistisch over Anderlecht: "Kompany? Joker!" en "Er mocht er maar ene misschien meedoen in de gloriejaren"

Eddy Merckx is een fervent Anderlecht-fan, maar het wielericoon beleeft er niet veel plezier meer aan. Gevraagd naar hoe hij over dit paars-wit denkt, is hij heel hard.

Merckx ziet maar één sterkhouder. "Ik wil mezelf geen voetbalkenner noemen, ik zie ook maar wat iedereen ziet. En dat is dat het mankeert aan goeie spelers. Ik ga al vele seizoenen naar Anderlecht, heb de gloriejaren meegemaakt. Wel, er is er misschien maar ene van nu die toen had mogen meedoen: Hendrik Van Crombrugge. Hij is goed - en dan zijn we rond, hé", zegt hij in HLN.

Het aankomende talent vindt hij geen meerwaarde. "Zo een Verschaeren is niet voldoende, hij speelt niet voor niks niet altijd. Tegen Standard ben ik bijna in slaap gevallen, zo flauw was het. Volgens Paul (Van Himst, red.) ben ik te pessimistisch, maar... Het zal gewoon verschrikkelijk lang duren voor de successen terugkomen. Met Kompany? Joker! Laat ons maar hopen dat ik het mis heb. En dat mijn club snel weer bovenin meedraait. Dat zou me plezier doen."