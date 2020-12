Uitzonderlijk, maar geen unicum wat AA Gent presteert dit seizoen. Deze twee ploegen gingen hen voor

We moeten al even terug in de tijd, want het is eerder uitzonderlijk en wijst toch op een zekere instabiliteit binnen een club. Drie trainers ontslaan in één en hetzelfde seizoen en nu zijn we nog niet eens halfweg. Charleroi en Eupen deden het de Buffalo's al eens voor.

Meer nog, het gebeurde bij beide clubs in het seizoen 2010-2011. De Henegouwers kennen we nu als een stabiele subtopper, maar in dat desastreuze seizoen moest Jacky Mathijssen al vrij snel opkrassen. Zijn vervanger Laszlo Csaba en later Zoltan Kovac haalden evenmin het einde van het seizoen als hoofdcoach. Met Luka Peruzovic op de bank tijdens de laatste wedstrijden moest Charleroi dat seizoen afscheid nemen van eerste klasse. Eupen was de tegenstander van Charleroi in Play-off 3. Danny Ost begon aan het seizoen, maar hield het al snel zelf voor bekeken. Zijn opvolger Eziolino Capuano hield het amper een paar weken uit in de Oostkantons. Met Albert Cartier leek het eindelijk de goede kant uit te gaan en strandden ze op één puntje van Play-off 2. In de loop van Play-off 3 nam Ost het terug over van Cartier, maar in de eindronde met de tweedeklassers konden ze zich evenmin handhaven.