Ondanks contractverlenging zwengelt interesse in Holzhauser steeds meer aan

Beerschot is één van de absolute attracties van onze competitie. De Ratten staan elke wedstrijd garant voor doelpunten en spektakel. De grote orkestmeester van het geheel en getipt als de mogelijke volgende Gouden Schoen: Raphael Holzhauser.

Tien doelpunten en negen assists na veertien matchen. Dat zijn cijfers waarmee je naar huis kan komen. De prestaties van de Oostenrijkse stilist hebben nu ook buiten onze landsgrenzen de aandacht getrokken.

Volgens Turkse bronnen heeft Besiktas namelijk een oogje op Holzhauser. Het is maar de vraag of hij trek heeft in een Turks avontuur, want de Oostenrijkse spelmaker verlengde onlangs zijn contract op het Kiel tot 2023.

Er zou wel een ontsnappingsclausule in de verbintenis staan waardoor hij voor een gelimiteerde som kan vertrekken.