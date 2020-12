Ervaringsdeskundige over kritiek op Kompany: "Laat hem maar doen, dat komt goed!"

Vanavond speelt Anderlecht tegen Zulte Waregem. Kunnen de troepen van Vincent Kompany het moraal wat opkrikken? Dat is dringend nodig na de voorbije twee matchen. En pakt de mayonaise die Kompany aan het bereiden is?

Vincent Kompany krijgt van een deel van de fans nu ook al kritiek omdat ze geen beterschap zien in hun ploeg. Ok, ook wij zijn soms kritisch voor de speelwijze van de ex-Rode Duivel, maar we spraken deze week ook met een kenner: Urbain Spaenhoven.

Die gaf trainerscursussen aan de KBVB, wordt in de amateurreeksen aanzien als een grote meneer en heeft een paar innovatieve tactieken in België ingevoerd. Dus luisterden we ook naar hem.

"Laat Kompany maar doen, ik geloof daarin", zei Spaenhoven. "Ik zie de passie die hij heeft, de manier waarop hij met zijn spelers omgaat. En ik geloof in de manier van werken. Ja, dat werkt nu nog niet, maar geef het wat tijd."

Veel van de kritiek gaat over de trage opbouw van achteruit. "Wat moet hij doen? Meedoen met de rest en zeggen dat het ok is om die bal slag om slinger naar voor te trappen? Hij heeft de moeilijke weg gekozen, maar dat zal renderen op termijn. Hij heeft een duidelijk idee en dat is al veel. Als het hem lukt, gaat Anderlecht daar de vruchten van plukken."