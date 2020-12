Kompany zucht diep na achtste (!) gelijkspel: "Dit kan je niet verdedigen als je een paars tenue draagt"

Speeldag 15 en Anderlecht heeft zijn 8ste (!) gelijkspel laten noteren. Daarmee schiet je dus amper op. Weeral gaven ze een voorsprong uit handen. "Deze ploeg heeft nog niet de kwaliteit om een match af te maken", zuchtte Vincent Kompany.

Nochtans was het niet slecht. Anderlecht speelde eens vooruit in plaats van het eindeloos gebrei en balletjes naar achter. "Ik was tien minuten niet tevreden over ons niveau, maar voor de rest was het inderdaad niet slecht", knikte Kompany. "Normaal moeten we wel deze match altijd winnen. Dit is niet te verdedigen als je een paars tenue draagt."

Met Yari Verschaeren als aanvallende middenvelder maakte ook wel een verschil. "Yari heeft ons alles gegeven wat hij moest geven. Behalve die goal of de laatste actie die er niet altijd uitkwam. Maar in het spel was hij heel aanwezig. Er waren trouwens verschillende jongens die een goed niveau haalden."

Maar weer die 2-2 nadat ze een achterstand helemaal omkeerden en eigenlijk amper in de problemen kwamen op de eigen helft. "Deze ploeg heeft nog niet de kwaliteit om een match af te maken. Ik ga ze pushen en het wordt werken, werken, werken..."