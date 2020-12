Jan Boskamp is helemaal terug nadat hij even vreesde voor zijn leven: "Verkeerde mossel gegeten?"

Jan Boskamp werd vorige week opgeschrikt door een hevige griepaanval. De Nederlandse ex-voetballer en -trainer die nu analist is maakte bij Veronica Inside zijn wederoptreden.

Op donderdag 3 december nam Jan Boskamp weer plaats aan de tafel bij Veronica Inside, een Nederlands praatprogramma over voetbal. Een opluchting, want heel even zag het er niet goed uit voor de 72-jarige ex-Gouden Schoen (1975).

39,6 graden koorts

"Sinds drie, vier dagen is het weer prima", sprak Boskamp op de Nederlandse televisie. "Of het heftig was? Ik schrok me kapot! Ik dacht; ik zie de gasten niet meer. Ik was aan het zweten, joh! 39,6 graden koorts. Een hele zware griep!"

Waar het vandaan kwam wist Boskamp niet. Misschien kwam het wel van een portie mosselen (zie filmpje). Twee dagen later had hij het zitten.