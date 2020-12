Deschacht lijkt aan afscheidstoernee bezig: "Ik denk het wel, het begint te wegen"

We spreken met twee woorden, want met Olivier Deschacht weet je maar nooit dat hij er straks nog een jaartje bij doet. Maar normaal is dit zijn laatste seizoen als speler. Dat liet hij na de match tegen Anderlecht alvast doorschemeren.

Is Anderlecht nog iets speciaal voor Deschacht? "Bwa, de eerste keren met Lokeren wel nog. Nu is dat veel minder. Er loopt nog zo weinig volk rond die ik ken. Ok, met Kompany speelde ik nog samen, net als met Sambi Lokonga en Francis Amuzu. Maar voor de rest?"

Maar werd het de laatste keer dat hij tegen Anderlecht speelde in het Regenboogstadion? "(twijfelt even) Ik denk het wel. Kijk, ik leef al 20 jaar met druk en dat begint ook mentaal te wegen. Het enige rustige seizoen dat ik had, was vorig seizoen. Ook dit jaar lijken we tegen degradatie te moeten spelen. Dat begint veel te worden, naast het fysieke. De kans is dus groot dat het de laatste keer was ja."