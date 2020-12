Paul Clement tevreden over Hazard maar ziet dat Cercle in 'slecht moment' zit

Nadat hij enkele weken zijn kunstjes niet kon laten zien - wegens niet in de selectie - stond Kylian Hazard nog eens op het wedstrijdblad. Na een uur spelen mocht hij in Leuven ook invallen en dat liep niet onaardig. Ondertussen zit de Vereniging wel in de hoek waar de klappen vallen.

Een 0 op 9 in de laatste drie duels, een 3 op 18 als je het over de laatste zes competitiematchen bekijkt: geen statistieken om vrolijk van te worden. Ook na de ontmoeting met OHL viel er wel wat aan te merken. "In de eerste helft zakten we te diep, waardoor we veel moesten verdedigen", analyseerde coach Paul Clement. "Er lagen wel mogelijkheden op de counter, maar daar profiteerden we niet van."

Bovendien hielp Cercle zichzelf niet bepaald. "De 1-0 kwam er na een matige poging om de bal weg te werken. Ook de 2-0 kwam er na een fout van ons. We zitten in een 'slecht moment'. Een maand geleden haalden we wel nog de uitslagen die we wilden, nu niet meer. We moeten het keren, ik heb nogal in zo'n situaties gezeten. Eerst moeten de prestaties er zijn en dan komen de uitslagen."

Een lichtpuntje is misschien dan wel dat Kylian Hazard er opnieuw staat. "Hij had een impact op de wedstrijd. Hij kreeg een tik op zijn enkel, het is knap dat hij nog doorzette. We hadden immers al drie keer gewisseld. Ik heb in de kleedkamer gezien dat zijn enkel gezwollen was. Hij heeft het oké gedaan."