Ruud Vormer twijfelachtig voor Lazio? "Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar we hebben nog geen resultaten gehoord"

Club Brugge haalde het deze avond met 1-0 van STVV. Opvallend: Hans Vanaken zat normaal op de bank, maar door het wegvallen van Ruud Vormer, moest de aanvallende middenvelder toch in de basis starten.

Na de wedstrijd gaf Philippe Clement meer uitleg over de afwezigheid van Vormer op de persconferentie. "We weten nog niet of Vormer er bij zal zijn in Lazio. Hij was er vandaag normaal bij, maar hij kon zelfs niet meedoen aan de opwarming", liet de trainer van Club Brugge weten.

De Nederlander werd zelfs naar het ziekenhuis gebracht. "Hij had serieuze problemen in de buikstreek en het was opgezwollen. Hij werd naar ziekenhuis gebracht, maar we hebben nog geen resultaten gehoord", aldus Clement.