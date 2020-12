"Veel mensen niet klaar voor titel van Antwerp, zie je ook bij arbitrage en VAR" en "Hij verdient Gouden Schoen meer dan de rest"

Het gaat oerend hard bij Antwerp, zoveel is duidelijk. En de ambities van stamnummer 1 voor 2021 mogen steil genoemd worden.

"Er zijn nog steeds veel mensen die ervan overtuigd zijn dat Antwerp geen kampioen kan spelen", aldus Luciano D'Onofrio in Het Laatste Nieuws. "In hun geest is Antwerp nog niet van het niveau van de G5."

Lior Gouden Schoen

"Ik beticht niemand van iets, maar je ziet het ook in de geest van bijvoorbeeld arbitrage en VAR. Het is een reflex, het gebeurt onbewust."

Voor D'Onofrio is het ook duidelijk wie de Gouden Schoen moet krijgen: "Als je kijkt naar het seizoen van Refaelov en hoe hij de vorige jaren ook al presteerde, dan verdient Lior de Gouden Schoen meer dan al de rest."