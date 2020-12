Mannaert gelooft in toekomst van tiener: "Hij geeft blijk van persoonlijkheid, verticaal voetbal en gaat nog veel progressie maken"

De kritiek op de leiding van Club Brugge was dit seizoen dikwijls dat ze te weinig vers bloed haalden om de concurrentie aan te scherpen. Daar gaat Vincent Mannaert niet mee akkoord. Hij gelooft sterk in een paar jongens die nieuw zijn in de basis. Ook in Odilon Kossounou.

Kossounou werd al een paar keer afgerekend op individuele fouten. "Ik vind dat dat heel goed meevalt. Hij maakt wel eens een verkeerde inschatting, maar er wordt te veel de nadruk op gelegd", zegt Mannaert in Het Nieuwsblad. Dat hij tegen Dortmund in de fout ging bij de eerste goal relativeert hij. “Daar zijn meer ervaren spelers ook in de fout gegaan. Zelfs Mignolet gaat in de fout in de halve finale van de Beker tegen Zulte Waregem. Deli, Mechele, ze maakten ook hun foutjes. Bij Kossounou blijft dat hangen. Terwijl ik een verdediger zie van 19 jaar die ondertussen onbetwist titularis is bij Ivoorkust, titularis bij Club in de Champions League, die blijk geeft van persoonlijkheid, verticaal voetbal, heel snel is en nog heel veel progressie gaat maken.”





