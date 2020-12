Coach Clement: Okereke heeft punten gescoord, maar als trainer kijk je niet enkel naar de wedstrijd maar naar het geheel.

Coach Clement zag zijn ploeg vanavond met het kleinste verschil winnen van Sint-Truiden. Hoewel zijn team vandaag geen glansprestatie neerzette waren er toch enkele uitblinkers.

Eén van die uitblinkers was Okereke. De Nigeriaanse spits kwam enkele minuten na invallen al tot scoren in het Jan Breydelstadion. En dat was meteen ook het enige doelpunt van de avond.

Ook coach Clement was tevreden met zijn prestatie;

"David heeft zeker punten gescoord vanavond. Je zag dat hij beter in de match zat en veel betere posities koos dan Dennis. Hij stond beter in zijn duels en koos zijn momenten goed. Okereke zette ook verschillende aanvallen in. Hij zette een mooie prestatie neer vanavond."

Een tevreden coach dus, maar dat wil niet zeggen dat hij zijn basisplek al terug veroverd heeft:

“Je kijkt als trainer natuurlijk naar het geheel. Je kijkt niet naar één moment, ook naar de trainingen, de volgende matchen. Maar vandaag was hoopgevend. Hij moet zo verder doen.”, aldus de coach.