Oud-Heverlee Leuven-spits treft nu al vijf wedstrijden op rij raak

Oud-Heverlee Leuven won zaterdag met 2-1 van Cercle Brugge. Aanvaller Thomas Henry was weer van goudwaarde voor de thuisploeg.

De stijgers verteren simpel de overstap naar de Jupiler Pro League. Beerschot doet mee bovenaan het klassement, maar ook Oud-Heverlee Leuven toonde met momenten al aantrekkelijk voetbal. De voorbije weken behaalden ze maar 1 op 9, maar zaterdag werd er opnieuw gevierd in de kleedkamers. De doelpunten van Sowah en Thomas Henry verzekerde de 2-1 overwinning tegen Cercle Brugge.

Thomas Henry maakt indruk dit seizoen. De aanvaller liet zaterdag al voor de vijfde wedstrijd op rij de netten trillen. Het waren voornamelijk strafschoppen, maar daarnaast weegt hij ook op een verdediging. Thomas Henry brengt hiermee zijn doelpuntenaantal op acht.

In 2019 kwam de Fransman over van Tubize. Sindsdien behoort Henry tot één van de cruciale spelers bij OHL. Want bij aankomst verzekerde de aanvaller zijn nieuwe club meteen het behoud in de Proximus League. Het seizoen daarop had Thomas Henry met zijn vijftien treffers een belangrijk aandeel in de promotie naar de Belgische hoogste klasse. Ook deze overstap verteerde hij goed.

Henry toont zijn uitstekende neus voor doelpunten. Vorig seizoen verlengde Thomas Henry zijn contract bij OHL tot 2023. Aan dit tempo kan hij zich zeker in de kijker spelen bij Belgische topploegen.