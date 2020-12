Smaakmaker verklaart bloedvorm van Racing Genk: "Sinds zijn vertrek voelen we ons vrijer en zelfverzekerder"

In de Luminus Arena staan er zondagmiddag twee ploegen in bloedvorm tegenover elkaar. Racing Genk won al zes opeenvolgende wedstrijden in de Jupiler Pro League terwijl Antwerp zich afgelopen donderdag verzekerde van een Europese lente na een fantastische campagne in de Europa League.

Het is toch opmerkelijk te noemen, die totale omslag van de Limburgers. In het begin van het seizoen speelde de ploeg zo verkrampt, terwijl nu net alles vanzelf lijkt te gaan. Topschutter Onuachu, al goed voor twaalf goals in dertien matchen, verklaart het succes. "Het ontslag van Hannes Wolf bevrijdde ons. Sinds zijn vertrek voelen we ons vrijer en zelfverzekerder", zegt de Nigeriaan in De Zondag. "Zelfs als je een fout maakt, blijf je met vertrouwen spelen, omdat je weet dat er niemand meer op jou zal roepen omdat je een fout maakte. Dat is wat er echt veranderd is: spelers spelen nu met meer vertrouwen." Vertrouwen Jesse Thorup zette Genk op het goede pad. "Hij gaf ons veel vertrouwen met zijn persoonlijkheid, met de rust en de vriendelijkheid die hij uitstraalt, waardoor spelers zich ontspannen en vrij voelden. En hij koos voor een systeem dat werkt voor ons en dat we nu nog altijd spelen." John van den Brom zet het puike werk van zijn voorganger gewoon verder. "Voor mij is hij a cool guy , heel grappig ook. Hij is rustig, straalt vertrouwen uit, maakt de training levendig met grapjes en houdt erg van afwerkingsvormen. Door zijn aanpak gaf hij ons meer vertrouwen aan de bal."





