Steve De Ridder enorm teleurgesteld na nederlaag tegen Club Brugge: "Nieuwe trainer moet voor shockeffect zorgen"

STVV heeft geen punten kunnen pakken in de eerste wedstrijd van interimtrainer Stef Van Winkel. De Kanaries verloren met 1-0 van Club Brugge. Geen schande, maar bij STVV waren ze uiteraard teleurgesteld na de wedstrijd.

Steve De Ridder, de kapitein van de Kanaries, kwam meer uitleg geven op de persconferentie na de wedstrijd. "We zijn in een situatie verzeild geraakt waarbij we in alle wedstrijden punten moeten pakken. Het moet wel, want de ploegen rond ons zetten een reeks neer. Wij hebben het nagelaten om de voorbije wedstrijden een reeks neer te zetten", aldus De Ridder.

De middenvelder van de Kanaries legt uit waar het schoentje wringt. "Iedereen heeft zich 100% gegeven en we kunnen niemand iets kwalijk nemen. Er is geen gebrek aan kwaliteit, maar misschien wel een gebrek aan creativiteit", legde de kapitein van de Kanaries uit.

De Ridder hoopt dat de nieuwe trainer snel voor verandering zal kunnen zorgen. "De nieuwe trainer zal voor een shockeffect moeten zorgen. We zullen het wel zien als hij er is en wat voor trainer hij is. Wij moeten ons schikken."