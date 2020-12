Tekenend voor de Barcelonese malaise: Lionel Messi liet tegen Cadiz een atypisch record optekenen

Zo liet de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal een wel erg triest record optekenen. De Argentijnse superster leed volgens Opta maar liefst 29 keer balverlies. Nog nooit deed 'de Vlo' slechter. In totaal verloor Barcelona 148 keer de bal aan Cadiz.

Het is natuurlijk tekenend voor de malaise van Barcelona als je zelfs al aan je absolute sterspeler de bal niet meer kwijt kunt.

Barça lost the ball on 148 occasions against Cádiz. [md]

Here's the Barça pass-map from yesterday's game. The Blaugrana had 82% possession. [@BetweenThePosts].



Messi lost the ball 29 times vs Cadiz, after 27 balls lost vs Alavés, 26 vs Real Madrid, 23 vs Atlético Madrid. [opta] pic.twitter.com/m8TxGy3u9N