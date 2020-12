Wouter Vrancken ferm: "Als er een ploeg de overwinning had verdiend ..."

Standard - KV Mechelen eindigde op een 2-2 gelijkspel. Al hadden beide ploegen kansen om de drie punten te pakken.

KV Mechelen speelde ook in Luik geen slechte wedstrijd, maar het mangelde opnieuw aan de efficiëntie. En zo is het opnieuw amper een puntje voor geel-rood.

"Ik ben ontgoocheld. Als er een ploeg de overwinning had verdiend, dan was het Mechelen", aldus Wouter Vrancken.

Goede weg

"We hebben toch nog gelijk kunnen maken en pakken zo toch nog een puntje mee naar huis. Het is jammer dat we uit dit duel en dat tegen Eupen maar twee punten pakken."

"We slikten opnieuw vermijdbare doelpunten. Het positieve is dat we kansen weten te ontwikkelen. Ik hoop dat we op de goede weg zijn."