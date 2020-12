Er lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor contractvrije ex-speler van Westerlo en Cercle Brugge

Door de coronacrisis zijn er nog heel wat spelers die geen contract hebben en op zoek zijn naar een nieuwe club. Er is er alvast eentje die opnieuw hoop mag koesteren.

Guillaume De Schryver is sinds september een vrije speler nadat zijn contract bij KVC Westerlo in onderling overleg ontbonden werd. De 24-jarige middenvelder werd in de zomer van 2018 door de Kemphanen weggeplukt bij Cercle Brugge.

De Schryver staat nu mogelijk voor zijn eerste buitenlands avontuur. Viterbese, dat uitkomt in de Italiaanse Serie C, gaat volgens Italiaanse media de blonde middenvelder nu een proefperiode aanbieden. Als alles meevalt, kan De Schryver daarna een contract ondertekenen in Italië.