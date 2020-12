Comeback komt steeds dichterbij, maar Anderlecht wil geen risico nemen met zijn sterkhouder

Bij Anderlecht wordt er wel eens geklaagd over het gebrek aan grinta op het middenveld. Het doorsturen van Peter Zulj en de komst van Josh Cullen zijn beslissingen die daarin kaderen. Al missen ze bij paars-wit vooral hun grote aanjager.

Bij Anderlecht maken ze zich klaar voor de terugkomst van Adrien Trebel in de komende weken. Na zijn knieoperatie in oktober, kan volgens La Dernière Heure de Fransman in januari terug op het veld staan.

Hij zou zelfs beschikbaar zijn voor de eerste match van 2021. De bekermatch tegen RFC Luik op 10 januari. Zijn entourage had zijn terugkomst op eind december geschat, maar bij de Brusselaars willen ze geen risico nemen met hun aanjager op het middenveld.