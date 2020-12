STVV-voorzitter Meekers heeft geen probleem met rol Maes in 'Propere Handen': "Zowel Peter als STVV zijn toe aan sportieve rehabilitatie"

Peter Maes was al in 1B aan de slag bij Lommel, maar sinds zijn naam genoemd werd in Propere Handen durfde geen club in 1A het aan om hem binnen te halen. STVV deed dat nu wel en dat is ook uitvoerig besproken.

Voorzitter David Meekers heeft de situatie ook geschetst bij de Japanse eigenaars. "Dat is natuurlijk aan bod gekomen. Ik heb het gekaderd en uitgelegd. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen", zegt Meekers bij Sporza. "Wij zijn een sportclub. We kijken naar de persoon, de trainer. Voor ons is dat geen probleem. In de Raad van Bestuur hebben we die zaken besproken en iedereen was dezelfde mening toegedaan."

Meekers haalt ook aan dat het bij Maes over financiële zaken ging terwijl hij soms opgevoerd wordt als een spilfiguur. "Ik denk dat er nog wel andere personen en clubs in die zaak betrokken waren. Peter heeft duidelijk uitgelegd waarover het gaat en we hebben er samen conclusies uit getrokken. We zijn er zeker van dat hij het sportief zal waarmaken, op al de rest hebben we geen vat."

"Vorig jaar heeft hij bij Lommel in de schaduw schitterend werk geleverd. Nu kan hij dat hopelijk herhalen. Ik denk dat zowel STVV als Peter toe zijn aan sportieve rehabilitatie", aldus Meekers.