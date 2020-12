Niet iedereen zou het toelaten, maar Hayen wel: "Hij zei dat hij mocht trappen vanop 50 meter"

Waasland-Beveren is bezig met de wederopstanding. Je moet het toch maar doen, want iedereen had hen al afgeschreven en coach Nicky Hayen lag al onder vuur. Maar op de Freethiel hielden ze deze keer het hoofd koel.

"Iedereen dacht dat ze bij Waasland-Beveren zouden wisselen van coach, maar hij is gebleven. Chapeau dat ze niet van trainer gewisseld hebben", aldus Peter Vandenbempt in Extra Time. Na de match tegen Oostende ging het crescendo voor Waasland-Beveren, met Aboubakary Koita als exponent. "Koita begon tegen Oostende op de bank, maar moest de geblesseerde Efford vervangen. Sindsdien heeft hij 4 doelpunten gemaakt in 3 wedstrijden." Hij maakt ze bijna allemaal vanop afstand. "Hij scoort graag van ver. Er zit een kanonschot in zijn rechterbeen. Koita trapt sowieso veel op doel, maar niet altijd tussen de palen. Hij mag het wel proberen van Nicky Hayen. Die zei dat hij vanaf 50 meter altijd mag trappen."