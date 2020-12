KV Oostende blijft inzetten op eigen jeugd: revelatie van seizoensbegin tekent contractverlenging

Bij KV Oostende zijn er na de komst van de Amerikaanse investeerders een pak meer financiële mogelijkheden. Zo versterkten de kustboys zich danig in het tussenseizoen, maar ook de eigen jeugd wordt niet verloochend.

Zo is Jelle Bataille een vaste basisklant bij KV Oostende, maar ook Anton Tanghe maakt zijn minuten bij de kustploeg. Robbie D'Haese ligt momenteel nog in de lappenmand, maar toonde zijn potentieel al in het begin van het seizoen met onder meer een knappe prestatie tegen Anderlecht.

Het 21-jarig jeugdproduct tekende vorige week een nieuw contract tot 2024 bij KVO. “Ik voel me goed in Oostende, de club waar ik ben opgegroeid”, liet D’Haese optekenen.