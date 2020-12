Winst of verlies tegen Lazio: voor Club Brugge is het een kwestie van 11,7 miljoen euro

Club Brugge kan dinsdagavond een stukje geschiedenis schrijven in de Champions League. Daarnaast hangt er ook een erg mooie financiële bonus aan vast.

Club Brugge kan geschiedenis schrijven door van Lazio te winnen en zo voor de eerste keer in haar bestaan door te stoten naar de 1/8 finale van de Champions League. Doorstoten in de Champions League zou ook een wereld van verschil betekenen met de derde plaats die recht geeft op de Europa League.

Verliest Club, dan komen ze in de 1/16 finale van de Europa League terecht. Dat levert 500.000 euro op. Ook een gelijkspel (900.000 wedstrijdpremie) in hun laatste CL-wedstrijd zou EL-voetbal opleveren.

12,2 miljoen euro

Maar wint (2,7 miljoen euro) blauw-zwart haar laatste CL-match, dan blijft het actief in het kampioenenbal. En dat zou een enorme financiële boost betekenen voor de club, want aan de 1/8 finale hangt een bonus van 9,5 miljoen euro vast.

In het slechtste geval (verlies) houdt Club Brugge dus 0,5 miljoen euro over aan de match tegen Lazio. In het beste geval 12,2 miljoen euro (9,5 + 2,7).