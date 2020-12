José Mourinho ziet een gebrek aan motivatie van spelers in de Europa League: "Ze starten liever tegen Chelsea in plaats van Antwerp"

Donderdag trekt Antwerp naar Londen voor het duel tegen Tottenham Hotspur. Een cruciale wedstrijd, want bij een punt pakt Antwerp de groepswinst. Al lijkt Tottenham daar niet meteen wakker van te liggen.

Donderdag spelen Tottenham en Antwerp in een onderling duel voor groepswinst. Beide ploegen zijn al gekwalificeerd voor de volgende ronde, dus zitten de Spurs met hun hoofd al bij de wedstrijd van zondag. Dan wacht in de Engelse competitie de confrontatie tegen Crystal Palace.

Het valt ook José Mourinho op dat zijn troepen minder gemotiveerd zijn om aan te treden in de Europa League: "Er zijn jongens die liever tegen Arsenal of Chelsea starten in plaats van Antwerp of Lask. Dat vind ik niet kunnen, je moet elke match professioneel benaderen. Anderzijds ook geen ramp. We hebben ons best gedaan om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Dan ligt de volledige focus op de Premier League."

Toch is de Portugees er zich van bewust dat er best gewonnen kan worden tegen The Great Old. Op deze manier ontwijkt het enkele grote namen in de loting van maandag 14 december. Antwerp-trainer Ivan Leko had vorige week al aangegeven met zijn beste elf in actie te komen. In Deurne-Noord dromen ze al van een nieuwe stunt en groepswinst in de Europa League.