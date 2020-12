Refaelov en De Laet onder de indruk van wat ze zien in Londen: "Hier zijn geen woorden voor"

Met een brede smile kwamen beide mannen binnen op de persconferentie. Lior Refaelov en Ritchie De Laet hadden samen met het team net het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur verkend.

Ritchie had al enkele malen gespeeld op in oude stadion van de Spurs.

"Maar dit kan je echt niet vergelijken met White Hart Lane. Dit is er echt niets bij vergeleken.

Als je hier binnenkomt wil je gewoon meteen beginnen spelen. Meteen aan die match starten."

"Dit geeft ons echt een mentale boost. Het maakt echt een indruk op ons. Je wordt er gewoon meteen enthousiast van. Deze groep winnen zou dan ook gigantisch zijn. Maar ik denk dat Tottenham ook niet zomaar die groepswinst zal laten voorbij schieten. Ik verwacht ook dat er een volledig andere ploeg aan de aftrap zal komen. Maar wat er ook gebeurt, we zijn er klaar voor."

Ook Refaelov was danig onder de indruk van het Tottenham Hotspur Stadium:

Het is hier fantastisch, ik heb er geen woorden voor. Voor ons als voetballers wordt het niet beter dan dit. Ik krijg er al energie van, ik zit al helemaal in de sfeer.



Hij sprakt ook kort over de fitheid van zijn ploegmaats en hemzelf.

"Het gaat niet om speler van zondag en dan opnieuw donderdag. Daar hadden we genoeg tijd om te recupereren. Maar komende zondag hebben we al een topmatch tegen Club Brugge en onze match hier zal pas heel laat 's avonds gedaan zijn, dus dat is een heel ander verhaal. Maar ik ben er zeker van dat de coach de juiste keuzes zal maken."