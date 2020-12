Rode Duivel staat in belangstelling van Spaanse, Italiaanse én Engelse topclubs en sluit niets uit: "Prijzen winnen doe je doorgaans bij topclubs"

Hij is een van de groeibriljanten van de Belgische nationale ploeg en dat is ook de absolute topclubs niet ontgaan.

Topclubs uit de Premier League, uit Italië en uit Spanje azen op Youri Tielemans. Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid toonden al interesse bijvoorbeeld.

Met drie goals in de Premier League is Tielemans van grote waarde dit seizoen bij Leicester City, waar hij nog tot 2023 onder contract ligt.

Dromen

Toch droomt hij van een toptransfer: "Hij heeft zijn dromen. Prijzen win je doorgaans bij een topclub", aldus begeleider Peter Smeets in Sport/Voetbalmagazine.

"Er is veel belangstelling voor hem, het is nu kijken welke club voor hem interessant is." Het Anderlechtproduct sluit voorlopig niets uit.