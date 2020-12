Ex-assistent en vriend ziet hoe Van den Brom Genk extra duwtje geeft: "Kijk naar Heynen, ik vergelijk hem met Biglia"

Genk zette onder John van den Brom zijn opmars voort. Maar er kwam ook nog een extra dimensie in het spel van de Limburgers: de kwaliteit van wat ze op de grasmat leggen ging een stuk vooruit. Niet verwonderlijk vindt zijn ex-assistent, Besnik Hasi.

Hasi weet door en door hoe Van den Brom werkt. Ze werden goede vrienden tijdens hun periode bij Anderlecht. "Hij is op dit moment de geknipte figuur voor de club. John is een topper, iemand die heel goed aanvoelt wat een ploeg nodig heeft op en naast het veld", zegt Hasi in HBvL.

Dat hij in een gespreid bedje terechtkwam wil niet zeggen dat hij geen extra zaken toevoegt. "Hij kan zich makkelijk aanpassen, maar voegt tegelijkertijd toch belangrijke dingen toe. Zijn sterkste punt is spelers doen geloven in hun kwaliteiten. Dat merk je nu ook bij Genk, die spelers beseffen nu pas ten volle hoe goed ze wel zijn. Bryan Heynen schat ik bijvoorbeeld erg hoog in. Ik vergelijk hem met Lucas Biglia destijds bij Anderlecht: hij bepaalt het tempo, stuurt de ploeg. Pas als zo'n speler er niét bij is, besef je hoe belangrijk hij is.”