Refaelov over de Gouden Schoen en zijn voornaamste concurrenten: "Alles samen is het logisch..."

Lior Refaelov wordt genoemd als voornaamste kandidaat om de Gouden Schoen te winnen. De Israëliër speelt al tien jaar in België, maar kwam nog nooit in aanmerking. Maar op zijn 34ste heeft hij zijn tweede jeugd gevonden.

Refaelov vindt het ook niet raar dat hij tot nu toe niet in aanmerking kwam. "Er waren elk jaar spelers die het meer verdienden. Maar dit jaar, wat wij nu doen... De beker gewonnen, Europees overwinteren, in de competitie mooie dingen laten zien,... Alles samen is het logisch dat ik nu kandidaat-winnaar ben", zegt hij in HLN.

"En da's een hele eer. De Gouden Schoen winnen, is individueel het hoogste dat je kan bereiken in dit land. Ik won de trofee in Israël, hem nu, tien jaar later, ook in België winnen: da's een droom. Dat zou echt amazing zijn."

Hij weet ook met welke concurrentie hij moet afrekenen. "Er zijn er wel wat. Je hebt die twee van Beerschot (Holzhauser en Tissoudali, nvdr.) en ook de drie aanvallers van Genk (Onuachu, Bongonda en Ito, nvdr.) doen het fantastisch de voorbije weken. Bij Club heb je dan natuurlijk Vormer, Vanaken en Mignolet... Het wordt spannend, hé? Ik hoop echt dat het me lukt."