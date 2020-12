De cijfers van Cristiano Ronaldo in de Premier League zijn van de tabellen geveegd door aanvaller van Liverpool

Mohamed Salah van Liverpool heeft nu evenveel goals gescoord in de Engelse Premier League als Cristiano Ronaldo. De Egyptenaar had hier wel aanzienlijk minder matchen voor nodig.

Tussen 2003 en 2009 kwam Cristiano Ronaldo uit voor Manchester United. De toen nog jonge Portugees was in 196 wedstrijden goed voor 84 goals. Ook Mohamed Salah heeft nu, voor Liverpool weliswaar, 84 goals gemaakt in de Premier League. Salah had hier slechts 131 matchen voor nodig.

Mohamed Salah is een Egyptische voetballer van 28 jaar. In 2017 kwam hij over van AS Roma. De transfer naar Liverpool was een ongelooflijk succes. Dit seizoen was Salah ook al goed voor 9 goals en 2 assists in 10 wedstrijden.