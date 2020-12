Standard wordt bestolen en moet tevreden zijn met punt tegen Benfica na blunder van arbitrage

Standard neemt afscheid van de Europa League met een draw. Het scorebord op Sclessin wees na negentig minuten 2-2. Op zich goed tegen SL Benfica? Ja, maar...

Eigenlijk had Standard de overwinning dubbel en dik verdiend. De Rouches kwamen twee keer op voorsprong, maar dat is niet alles. De gelijkmaker van SL Benfica was lachwekkend.

De scheidsrechter van dienst hallucineerde een fout van Kostas Laifis en wees naar de stip. Pizzi schonk de Portugesen op die manier een punt.

Voor de groepswinst was het echter te weinig. Jan Vertonghen en ploegmaats zien Rangers FC als eerste eindigen. Standard laat Lech Poznan achter zich.