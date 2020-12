Hoe staat België ervoor na de groepsfase qua coëfficiënt? Nederland laat enorme kansen liggen, Club en Antwerp moeten het in 2021 doen!

Er wordt vaak gesproken over de Belgische coëfficiënt en over hoe belangrijk die is voor de Europese plaatsen. Hoe deden de Belgische ploegen het deze week en wat na Nieuwjaar? Dat is eens te meer de vraag.

Zoals geweten is de Europese coëfficiënt van belang met oog op de Europese plaatsen voor de volgende seizoenen. Zeker met de nakende hervormingen van het Europees voetbal is het van levensbelang dat we zo hoog mogelijk blijven staan.

Na vorig seizoen stonden we achtste, ondertussen zijn we die plaats na de groepsfase nog steeds kwijt aan Nederland. Onze noorderburen droomden zelfs al de zevende plaats af te nemen van Rusland, maar deden namens AZ (in Rijeka) en Feyenoord (tegen Wolfsberger) enkele hele slechte zaken.

Voor onze Belgische ploegen was het opnieuw een cruciale week, met 2 op 12 deden we geen superzaak uiteraard. Maar: we hebben wel nog twee teams in de Europa League na Nieuwjaar en zij kunnen ons nog veel punten opleveren door enkele rondes te overleven.

Het zou kunnen dat het nog spannend gaat worden, want bijvoorbeeld Nederland zit nu met Ajax (vanuit de CL) en PSV in dezelfde situatie als de Belgen. En ook Oostenrijk heeft nog twee vertegenwoordigers die punten kunnen sprokkelen.

Er zal sowieso veel afhangen van volgende week, want de loting op maandag kan al meteen meer duidelijkheid geven over de kansen van de diverse landen die strijden om de achtste plaats. Turkije is in ieder geval Europees al helemaal uitgeschakeld, van hen moeten we sowieso al niets meer vrezen.

De punten zien er momenteel als volgt uit. We geven ook mee hoeveel teams de diverse landen momenteel nog in een Europese competitie lopen hebben:

8. Nederland 36.800 - 0.400 deze week - 2 ploegen overwinteren

9. België 36.300 - 0.400 deze week - 2 ploegen overwinteren

10. Oostenrijk 35.825 - 1.000 deze week - 2 ploegen overwinteren

11. Schotland 32.125 - 1.000 deze week - 1 ploeg overwintert

12. Oekraïne 31.700 - 0.600 deze week - 2 ploegen overwinteren

13. Turkije 30.100 - 0.000 deze week - 0 ploegen overwinteren