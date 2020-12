Wie kunnen Club Brugge en Antwerp loten na Nieuwjaar in Europa League? (En wat is uw droomloting?!)

Op maandag 14 december gaan in totaal nog 48 Europese teams de bokalen in voor de loting van wat na Nieuwjaar allemaal nog op ons staat te wachten. Daarbij ook twee Belgische teams. Waar mogen zij op hopen of van dromen?

Club Brugge wist zich te verzekeren van een stekje als reekshoofd in de loting van de Europa League, omdat ze bij de vier beste derdes uit de Champions League komen.

Antwerp van zijn kant verloor in en bij Tottenham in hun laatste groepswedstrijd in de Europa League en is daardoor tweede geworden in zijn groep. Het is dus ook geen reekshoofd.

18&25 februari

Beide Belgische teams hebben dus heel wat mogelijkheden die ze kunnen uitloten in de zestiende finales. Tegen elkaar kunnen ze in deze fase van de competitie niet uitkomen, Antwerp ook niet opnieuw tegen The Spurs.

Antwerp zal als niet-reekshoofd eerst thuis spelen, Club Brugge zal als reekshoofd eerst op verplaatsing spelen. De wedstrijden worden normaal gezien gespeeld op 18 en 25 februari 2021.

Reekshoofden: Club Brugge, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Ajax, Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester City, AC Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagreb, Hoffenheim

Niet-reekshoofden: Krasnodar, Red Bull Salzburg, Dynamo Kiev, Olympiakos, Young Boys, Molde, Slavia Praag, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Rode Ster Belgrado

Champions League

Voor de volledigheid geven we ook nog eens de reekshoofden en niet-reekshoofden in de Champions League mee.

Reekshoofden: Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG

Niet-reekshoofden: Atlético Madrid, Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, Leipzig