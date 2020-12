John van den Brom vindt België een verademing: "Als je ziet hoe men over mij praat in Nederland"

Sinds zijn overstap naar KRC Genk stond John van den Brom drie keer in de dug-out en hij zag zijn ploeg drie keer met overtuigende cijfers winnen. Vrijdag gaat hij voor vier op een rij en wel tegen zijn ex-club Anderlecht. Sinds zijn vertrek bij paars-wit in 2014 is hij niet meer dezelfde coach.

"Toen was ik impulsiever, ongeduldiger. Als we eens slecht speelden, haalde ik gewoon twee, drie spelers eruit en zette andere jongens of gooide ik het systeem om. Ik geef nu meer rust en vertrouwen aan de groep. Ook omdat je zelf rustiger bent geworden", gaf John van den Brom aan in Het Laatste Nieuws.

Tussen 2014 en zijn functie bij Genk ging Van den Brom weer in Nederland werken. Hij ziet ook een verschil met de benadering naar zijn persoon in België en Nederland. "Ik vind het heel mooi dat ik in België word geapprecieerd om wie ik ben als mens. Als je dan ziet hoe men over mij praat in Nederland... – dit is hier een verademing."