Van den Brom heeft het moeilijk met arbitrage: "Wij hadden ook twee strafschoppen kunnen krijgen"

Bij Genk waren ze allesbehalve blij met de wedstrijdleiding. John van den Brom gaf ruiterlijk toe dat Anderlecht een pak beter was, maar hij had ook zijn opmerkingen over de arbitrage.

Van den Brom was wel duidelijk over de match van Genk. "We zijn nooit onder de druk van Anderlecht kunnen uitkomen. Ze hebben ons heel hoog en agressief vastgezet, bijna de hele wedstrijd lang. De voorbije weken hebben we de fans verwend, maar je hebt ook een tegenstander. Anderlecht heeft het gewoon hartstikke goed gedaan vandaag. De keeper, Wellenreuther, heeft niet één bal moeten pakken. Ze waren gewoon beter."

Maar toch was er die kanttekening... "We kunnen niet om die momenten met de scheidsrechter heen. En er waren best een aantal momenten. Wel of geen strafschop, ok... Maar er waren ook de twee momenten waar wij ook een strafschop kunnen krijgen. Onuachu wordt vastgehouden en een handsbal wordt niet gegeven."

"We moeten de dingen ook blijven benoemen zoals ze zijn. We hadden gehoopt op de VAR, maar die gaf ook niet thuis. Wij waren klaar voor een topmatch, maar de arbitrage moet dat ook zijn. Al zou een gelijkspel niet verdiend geweest zijn, voor alle duidelijkheid."