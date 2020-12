KV Kortrijk mist sterkhouder voor duel tegen OHL

Dit weekend nemen KV Kortrijk en OHL het tegen elkaar op in de Jupiler Pro League. Bij een overwinning van de Kerels komt KV Kortrijk tot op twee punten van OHL. Ze missen wel een belangrijke speler in deze wedstrijd.

Beide ploegen laten voorlopig mooie dingen zien in de Jupiler Pro League. KV Kortrijk staat veilig in de middenmoot op de negende plaats, terwijl OHL bovenin meedraait op de vijfde plaats in het klassement.

Bij een overwinning komt KV Kortrijk tot op twee punten van de promovendus, maar ze missen een sterkhouder. Zo heeft de club deze middag bekendgemaakt dat Trent Sainsbury er niet bij zal zijn door een blessure. Ook Kristof D’Haene, Luqman Hakim en Muhammed Badamosi zijn geblesseerd.