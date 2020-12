Ajax wint overtuigend en wist voor de rust de klus al te klaren

35 minuten, meer had Ajax niet nodig om een nieuwe overwinning te boeken. PEC Zwolle was het slachtoffer.

Klaas-Jan Huntelaar mocht nog eens starten en kon na zeven minuten de score al openen. Na elf minuten werd de score verdubbeld. Quincy Promes, die vorig jaar werd overgenomen voor 16 miljoen euro van Sevilla, was de doelpuntenmaker van dienst. Opnieuw kwam de assist van Anthony die na 35 minuten de 3-0 zelf op het scorebord kon schieten.

In de tweede helft haalde Erik ten Hag er enkele sleutelfiguren uit. Met bijna 70% balbezit werd de wedstrijd uitgespeeld. Bij Ajax kregen Kenneth Taylor - 18 jaar, Victor Jensen - 20 jaar en Devyne Rensch - 17 jaar, nog speelgelegenheid.

In minuut 92 legde Gravenberch de eindscore vast. 4-0 en een prima overwinning voor de Amsterdammers.

A good night for all of us! ❌❌❌#ajapec x #ForTheFuture