Beerschot komt zaterdag in actie op Moeskroen, maar beleeft maar weinig succes aan zijn verplaatsingen naar Wallonië

Zaterdag staat er voor Beerschot een trip naar rode lantaarn Moeskroen gepland. In de vorm waarin de promovendus zich verkeert lijkt dit een gemakkelijke opgave. Al is een wedstrijd in Wallonië steeds een moeilijke opdracht voor Beerschot.

Beerschot is dit seizoen één van de grootste verrassingen in de Belgische competitie. Dat heeft het te danken aan de manier waarop ze spelen. Met lef en moed. Het kende dan ook een uitstekende start van de competitie. Het behaalde al 28 punten uit 15 wedstrijden. Zaterdagmiddag wacht een confrontatie op bezoek bij rode lantaarn Moeskroen. Een hapje? De statistieken van Het Laatste Nieuws zorgen voor de nodige spanning bij de troepen van Losada. Want Beerschot lijkt het heel lastig te hebben tegen ploegen uit Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. Dit seizoen werd er thuis al verloren van Standard (0-3) en Eupen (0-1), ook op bezoek bij Charleroi (3-1) konden er geen punten gesprokkeld worden. Ook in het verleden beleefden de Kielse Ratten maar weinig succes aan hun verplaatsingen. Sinds 2000 kwam het 57 keer over de taalgrens in actie. Het wist slechts zeven keer te winnen. Ze zullen gebrand zijn om hier zaterdag verbetering in te brengen.





