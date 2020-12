Anderlecht-verdediger vocht zich naar een basisplaats in de kern: "Ik had ook jaloers kunnen zijn"

De voorbije zomer leek het einde verhaal voor Hannes Delcroix bij Anderlecht. Toch kreeg hij de kans van Vincent Kompany. Die nam de jonge verdediger met beide handen aan. Ondertussen is Delcroix niet meer uit de basis weg te denken en vormt hij een vast centraal-duo met Matt Miazga

Hannes Delcroix leek aan het begin van het seizoen overbodig bij Anderlecht, maar speelde Luckassen, Vranjes en Milic toch uit de ploeg. In de acht van de laatste negen duels kwam hij negentig minuten in actie voor paars-wit.

De verdediger is ook afkomstig uit de zogenaamde '99-generatie' en zag zijn jeugdvrienden zoals Alexis Saelemaekers en Sambi Lokonga vroeger doorbreken in het eerste elftal. Delcroix heeft dus even geduld moeten uitoefenen: "Ik had jaloers kunnen zijn, maar het motiveerde me om nog harder voor mijn plek te werken," vertelt Delcroix aan RTBF.

Play-Off 1 ticket

Toch moest Hannes Delcroix lang wachten op zijn kans: "Net zoals iedereen was ik verschoten over de terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht. Eerlijk gezegd voelde ik me in het begin een beetje geïntimideerd om met hem te praten. Kompany gaf ook aan dat ik misschien elders naar speelminuten moest zoeken. Ik vertrok naar RKC Waalwijk, maar daarna gaf hij me wel een eerlijke kans. Dat zegt voldoende over zijn stijl."

De kersverse Rode Duivel blijft ook positief in de strijd om de top vier en het daarbij horende Play-Off 1-ticket: "We jagen nog steeds op een plek in de top vier. Of het nu Genk of Waasland-Beveren is, elke wedstrijd is momenteel belangrijk. We beschikken over heel wat kwaliteiten in de kern. We moeten durven dromen."